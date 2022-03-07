В ЕС заявили о необходимости «пары лет» для снижения зависимости от энергоресурсов России

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Евросоюзу необходимо несколько лет для того, чтобы снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов в некоторых секторах экономики. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Конечно, нам нужно очень быстро сократить зависимость от российских энергоресурсов… В некоторых сферах нам нужно пару лет, чтобы достичь этого», — приводит РИА Новости его слова в комитете Европарламента.

Тиммерманс добавил, что некоторые страны Евросоюза столкнутся с серьёзными проблемами, если с утра у них не будет энергоресурсов из России.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, страна всегда была надёжным партнёром.

По его словам, отказ от использования российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка.

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