Новак предупредил о последствиях для мирового рынка при отказе от российской нефти

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Отказ от использования российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового энергетического рынка. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак предупредил о последствиях для мирового рынка при отказе от российской нефти
  • РИА Новости

«Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше», — приводит ТАСС его слова.

Новак предупредил, что быстро заместить российскую нефть в Европе будет невозможно, на это потребуется не один год, энергоресурсы станут значительно дороже для европейских потребителей.

«Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», — сообщил российский вице-премьер.

Новак также заявил о попытках Европы переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлёту цен.

Ранее «Газпром» заявил, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.

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