Новак заявил о желании Европы переложить на Россию свои провалы в энергополитике

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RT
Вице-премьер Александр Новак заявил о попытках Европы переложить провалы своей энергополитики, которые вызвали рост цен на нефть и газ, но Россия не имеет отношения к текущему взлёту цен.
Новак заявил о желании Европы переложить на Россию свои провалы в энергополитике
  • РИА Новости

«Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, следствием стал резкий рост цен на энергоресурсы.

«Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке», — отметил он.

Ранее «Газпром» заявил, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.

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