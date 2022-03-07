Новак заявил о желании Европы переложить на Россию свои провалы в энергополитике
- РИА Новости
«Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет», — цитирует РИА Новости Новака.
По его словам, следствием стал резкий рост цен на энергоресурсы.
«Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке», — отметил он.
Ранее «Газпром» заявил, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.