«Газпром»: рекордные цены на газ в Европе не связаны с деятельностью компании
- РИА Новости
«Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — $3892 за тысячу кубометров газа. Цены могут быть ещё выше. Но причины этого — не на стороне «Газпрома», — говорится в сообщении компании в Telegram.
В «Газпроме» отметили, что продолжают обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $3600 за тысячу кубометров.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT резкий рост цен на газ в Европе.