«Газпром»: рекордные цены на газ в Европе не связаны с деятельностью компании

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Цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность «Газпрома». Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Газпром»: рекордные цены на газ в Европе не связаны с деятельностью компании
  • РИА Новости

«Сегодня на TTF — ключевом газовом хабе Европы — установлен исторический ценовой рекорд — $3892 за тысячу кубометров газа. Цены могут быть ещё выше. Но причины этого — не на стороне «Газпрома», — говорится в сообщении компании в Telegram.

В «Газпроме» отметили, что продолжают обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $3600 за тысячу кубометров.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT резкий рост цен на газ в Европе.

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