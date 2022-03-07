Аналитик Юшков назвал причины рекордной цены газа в Европе

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.

«Это уже такая полноценная паника на бирже. Здесь только геополитический фактор влияет на всплеск цены, потому что ЕС и США всё чаще говорят о новых санкциях. Европейцы объявили, что готовят некий новый пакет санкций против России, но, что там в нём, они не раскрывают. Как раз это и вызывает панику», — пояснил специалист.

До какого уровня будет расти цена газа, спрогнозировать сложно, считает аналитик.

«Всё будет зависеть от того, какие сигналы рынку будут посылать политики: будут ли в санкционном пакете ограничения по торговле углеводородом или не будут. Это очень опасно ещё и потому, что даже частичный запрет покупки российского газа в рамках санкций... может вызвать ответные шаги со стороны России», — сообщил Юшков.

По словам эксперта, есть опасения, что ответные шаги российского руководства могут привести к полной остановке торговли нефтью, газом и углём. По его мнению, это, в свою очередь, может спровоцировать глобальный энергетический кризис.

Ранее сообщалось о том, что цена газа в Европе превысила $3600 за тысячу кубометров.