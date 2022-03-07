Аналитик Юшков назвал причины рекордной цены газа в Европе

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Юшков назвал причины рекордной цены газа в Европе
  • Gettyimages.ru

«Это уже такая полноценная паника на бирже. Здесь только геополитический фактор влияет на всплеск цены, потому что ЕС и США всё чаще говорят о новых санкциях. Европейцы объявили, что готовят некий новый пакет санкций против России, но, что там в нём, они не раскрывают. Как раз это и вызывает панику», — пояснил специалист.

До какого уровня будет расти цена газа, спрогнозировать сложно, считает аналитик.

«Всё будет зависеть от того, какие сигналы рынку будут посылать политики: будут ли в санкционном пакете ограничения по торговле углеводородом или не будут. Это очень опасно ещё и потому, что даже частичный запрет покупки российского газа в рамках санкций... может вызвать ответные шаги со стороны России», — сообщил Юшков.

По словам эксперта, есть опасения, что ответные шаги российского руководства могут привести к полной остановке торговли нефтью, газом и углём. По его мнению, это, в свою очередь, может спровоцировать глобальный энергетический кризис.

Ранее сообщалось о том, что цена газа в Европе превысила $3600 за тысячу кубометров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить