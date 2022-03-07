Цена нефти марки Brent превысила $128 за баррель впервые с 2012 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $128 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:28 мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, торгуясь на уровне $129,06 за баррель.

Цены апрельских фьючерсов на WTI выросла на 9,68%, до $126,12.

В последний раз цена Brent достигала $128 за баррель в 2012 году.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.