Цена нефти марки Brent превысила $128 за баррель впервые с 2012 года
По состоянию на 2:28 мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 9,35%, торгуясь на уровне $129,06 за баррель.
Цены апрельских фьючерсов на WTI выросла на 9,68%, до $126,12.
В последний раз цена Brent достигала $128 за баррель в 2012 году.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал влияющие на нефтяные цены факторы.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится.