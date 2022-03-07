Цена газа в Европе превысила $3600 за тысячу кубометров
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Как ранее отмечали в МИД России, стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».
По мнению замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост цен связан с нервозностью рынка по поводу возможных перебоев.
Он подчеркнул, что нормализации цен на газ в ближайшие месяцы «ожидать не стоит».