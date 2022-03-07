Новак заявил об обеспечении Россией 40% потребления газа в Европе

Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, страна всегда была надёжным партнёром, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что Европа сегодня потребляет около 500 млрд куб. м газа в год.

«40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром», — цитирует РИА Новости Новака.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.