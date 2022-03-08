Депутат ЕП Мариани предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа

Короткая ссылка
RT
В случае, если Евросоюз прервёт импорт российского газа и нефти на фоне санкций, это будет катастрофой для него, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.
Депутат ЕП Мариани предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа
  • Gettyimages.ru

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Собеседник агентства отметил эмоциональность Европы в принятии решений — по словам Мариани, в регионе уже не знают, что добавить к существующему списку ограничительных мер. 

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить