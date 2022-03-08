Депутат ЕП Мариани предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа

В случае, если Евросоюз прервёт импорт российского газа и нефти на фоне санкций, это будет катастрофой для него, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем ещё дальше и прервём поставки российского газа и нефти, мы пойдём к объявленной катастрофе», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Собеседник агентства отметил эмоциональность Европы в принятии решений — по словам Мариани, в регионе уже не знают, что добавить к существующему списку ограничительных мер.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.