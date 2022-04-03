В Венесуэле прошла акция солидарности с Россией

Руководство молодёжной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты парламента страны приняли участие в акции солидарности с Россией в Каракасе.

«Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и команданте Уго Чавеса — основоположников отношений стратегического партнёрства двух государств», — приводит ТАСС сообщение посольства России в Венесуэле. В ходе мероприятия с заявлением в поддержку России выступил заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья. Ранее в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении, Германии, на Кипре, возле здания ООН в Бейруте прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.