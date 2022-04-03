В Венесуэле прошла акция солидарности с Россией

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Руководство молодёжной организации правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и депутаты парламента страны приняли участие в акции солидарности с Россией в Каракасе.

«Центральным событием церемонии стало открытие граффити с изображениями президента России Владимира Путина и команданте Уго Чавеса — основоположников отношений стратегического партнёрства двух государств», — приводит ТАСС сообщение посольства России в Венесуэле.

В ходе мероприятия с заявлением в поддержку России выступил заместитель главы МИД Венесуэлы Рандер Пенья.

Ранее в СирииЧерногорииСербииВенесуэлеАрменииГерманиина Кипре, возле здания ООН в Бейруте прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.

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