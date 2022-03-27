На Кипре прошла акция в поддержку России

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В кипрской Ларнаке 26 марта прошла массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами.

Участники акции многочисленной колонной более 50 автомобилей проехали с флагами России, георгиевскими ленточками и российской атрибутикой автопробегом по городу Ларнака. 

По завершении автопробега на центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали русскоязычные и грекоговорящие жители Кипра.

Митингующие выступали в поддержку России, против НАТО и США. В митинге, который прошёл под лозунгами «Россия, спаси планету!», «Россия, спаси нас от фашизма!», «Россия говорит правду!», приняли участие более 300 человек.

Акция прошла без нарушений общественного порядка, с соблюдением всех правил по проведению общественных акций и санитарных требований Кипра.

Ранее в СирииЧерногорииСербииВенесуэлеАрмении, возле здания ООН в Бейруте прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.

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