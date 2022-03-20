Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России и специальной операции на Украине состоялась у главного здания ООН в Бейруте.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие российские соотечественники, а также ливанские и сирийские активисты.

Митингующие заявили о намерении передать письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом принять меры в связи с действиями украинских Вооружённых сил в Донбассе, в результате которых гибнут мирные граждане, и в связи с активностью нацистских формирований, которые терроризируют украинское население.

Ранее в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.