Возле здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в акции приняли участие российские соотечественники, а также ливанские и сирийские активисты.
Митингующие заявили о намерении передать письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом принять меры в связи с действиями украинских Вооружённых сил в Донбассе, в результате которых гибнут мирные граждане, и в связи с активностью нацистских формирований, которые терроризируют украинское население.
Ранее в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.