В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Донбасса

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В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Донбасса и против поставок вооружений на Украину.
В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Донбасса
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС.

«Сейчас важно рассказать правду обо всей лжи, распространяемой правительством США и СМИ о происходящем на Украине», — заявил участник акции, координатор группы «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине» Грег Баттерфилд.

Митингующие также выступили против увеличения американских военных расходов для помощи Украине.

«У нас столько внутренних проблем, например в системе здравоохранения, инфляция. Администрация Джо Байдена и конгресс игнорируют всё это, направляя миллиарды долларов на вооружения Украине, посылая всё больше военнослужащих в страны НАТО. Нам это совсем не нужно», — отметил Баттерфилд.

Ранее в СирииЧерногорииСербииВенесуэлеАрмении, Германиина Кипре, возле здания ООН в Бейруте прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.

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