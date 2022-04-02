В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Донбасса и против поставок вооружений на Украину.

Об этом информирует ТАСС.

«Сейчас важно рассказать правду обо всей лжи, распространяемой правительством США и СМИ о происходящем на Украине», — заявил участник акции, координатор группы «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине» Грег Баттерфилд.

Митингующие также выступили против увеличения американских военных расходов для помощи Украине.

«У нас столько внутренних проблем, например в системе здравоохранения, инфляция. Администрация Джо Байдена и конгресс игнорируют всё это, направляя миллиарды долларов на вооружения Украине, посылая всё больше военнослужащих в страны НАТО. Нам это совсем не нужно», — отметил Баттерфилд.

Ранее в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении, Германии, на Кипре, возле здания ООН в Бейруте прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.