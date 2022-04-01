В МИД России заявили о намерении ответить Болгарии на высылку российского дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку из Болгарии первого секретаря посольства России в Софии.

Захарова подчеркнула, что на данные шаги у России неизменная реакция.

«Она у нас неизменная — ответим», — сказала она РИА Новости.

Ранее МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов. В этот же день о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.