Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Владимире Путине

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Риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызвала резкое недовольство ближайших партнёров страны.
Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Владимире Путине
  • AP

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка.

Как отмечается, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера. 

По словам колумниста, президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании и вовсе «постарались дистанцироваться» от слов Байдена.

Ранее Макрон, комментируя заявление американского лидера, отметил, что не позволил бы себе такого.

В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.

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