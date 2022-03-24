Посол Антонов прокомментировал публикацию о попытках ФБР «вербовать» дипломатов России

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал статью The Washington Post о попытках ФБР вербовать российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Посол Антонов прокомментировал публикацию о попытках ФБР «вербовать» дипломатов России
  • РИА Новости

Он отметил, что складывается «такое ощущение, что материал опубликован по заказу спецслужб с целью рекламы своих вербовочных «инноваций».

«Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдёте», — сказал Антонов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ФБР пытается «завербовать» говорящих по-русски людей посредством рекламы в соцсетях на смартфонах тех, кто находится внутри российского посольства в Вашингтоне или поблизости.

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