Посол Антонов прокомментировал публикацию о попытках ФБР «вербовать» дипломатов России
- РИА Новости
Он отметил, что складывается «такое ощущение, что материал опубликован по заказу спецслужб с целью рекламы своих вербовочных «инноваций».
«Хочу заверить американских коллег, что в нашем коллективе предателей и отступников вы не найдёте», — сказал Антонов.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что ФБР пытается «завербовать» говорящих по-русски людей посредством рекламы в соцсетях на смартфонах тех, кто находится внутри российского посольства в Вашингтоне или поблизости.