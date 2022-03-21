Замглавы МИД Рябков обсудил с послом КНР военно-биологическую деятельность США на Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Китая Чжан Ханьхуэем, они обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине.

«С российской стороны было привлечено внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, к нашим соответствующим усилиям на профильных международных площадках», — сообщил МИД России.

Стороны подчеркнули высокую эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Позднее начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси проводились работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.