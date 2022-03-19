В Марселе прошла акция в поддержку спецоперации России в Донбассе

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У здания генконсульства России в Марселе прошла акция в поддержку российской спецоперации в Донбассе. Об этом информирует ТАСС.

«Мы осуждаем молчание западно-европейских СМИ, которые тем самым проявляют равнодушие к страданиям жителей восточной Украины и не реагируют на бесчисленные преступления перед человечеством, которые там совершались за последние восемь лет», — заявили организаторы.

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. 

Ранее в СирииЧерногорииСербии, Венесуэле, Армении прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.

Также активисты профсоюза USB в Италии организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО.

Митинг на площади в Риме прошёл одновременно с таким же мероприятием около аэропорта Пизы, который стал центром протеста.

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