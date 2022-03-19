В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения Украине

Активисты профсоюза USB в Италии организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинг на площади в Риме прошёл одновременно с таким же мероприятием около аэропорта Пизы, который стал центром протеста.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Я не думаю, что власти не знают, что это авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов», — сказала агентству представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.

В Риме протестный митинг прошёл в районе, расположенном недалеко от военного аэродрома.

Кроме активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские организации, на мероприятие пришли сотни человек.

«Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на повышение зарплат», — сказал один из протестующих по имени Джулио.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи.

Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов.

После этого члены итальянской партии «Движение пяти звёзд» Ирен Галлетти и Сильвия Нофер призвали власти объяснить сообщения о наличии оружия в гуманитарных поставках на Украину.