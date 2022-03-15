В Пизе сотрудники аэропорта выступили против отправки на Украину оружия под видом гумпомощи

Сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи. Об этом пишет местный портал Pisa Today.

По данным портала, грузовой персонал аэропорта уведомил профсоюз, что вместо продуктов питания и медикаментов в ящиках с «гуманитарной помощью» для Украины находятся «оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества».

Также отмечается, что эти самолёты сначала направляются в Польшу, на базы США и НАТО, после чего груз доставляется на Украину.

В сообщении говорится, что рабочие отказались загружать в самолёты такую «гумпомощь».

Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов. В профсоюзе считают, что прекратить боевые действия на Украине можно только с помощью мирного диалога.

Возле аэропорта Пизы на 19 марта запланирована демонстрация с лозунгом «Мосты мира, а не полёты войны из Тосканы».