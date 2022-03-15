В Пизе сотрудники аэропорта выступили против отправки на Украину оружия под видом гумпомощи

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Сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи. Об этом пишет местный портал Pisa Today.
В Пизе сотрудники аэропорта выступили против отправки на Украину оружия под видом гумпомощи
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

По данным портала, грузовой персонал аэропорта уведомил профсоюз, что вместо продуктов питания и медикаментов в ящиках с «гуманитарной помощью» для Украины находятся «оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества».

Также отмечается, что эти самолёты сначала направляются в Польшу, на базы США и НАТО, после чего груз доставляется на Украину.

В сообщении говорится, что рабочие отказались загружать в самолёты такую «гумпомощь».

Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов. В профсоюзе считают, что прекратить боевые действия на Украине можно только с помощью мирного диалога.

Возле аэропорта Пизы на 19 марта запланирована демонстрация с лозунгом «Мосты мира, а не полёты войны из Тосканы».

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