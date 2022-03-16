В Италии члены «Движения пяти звёзд» призвали объяснить данные об оружии в гумпомощи для Украины
Об этом сообщило издание Toscana Media.
Галлетти и Нофер поинтересовались, знали ли региональные власти об оружии в грузе.
«Нам интересно, что думает мэр Флоренции Дарио Нарделла — первый пропагандист инициативы выйти на площадь Санта-Кроче и потребовать, чтобы Россия прекратила бомбить Украину. Вы не можете быть пацифистом переменного тока!» — отмечается в их заявлении.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи.
Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов. В профсоюзе считают, что прекратить боевые действия на Украине можно только с помощью мирного диалога.
Возле аэропорта Пизы на 19 марта запланирована демонстрация с лозунгом «Мосты мира, а не полёты войны из Тосканы».