В Италии члены «Движения пяти звёзд» призвали объяснить данные об оружии в гумпомощи для Украины

Короткая ссылка
Члены итальянской партии «Движение пяти звёзд» Ирен Галлетти и Сильвия Нофер призвали власти объяснить сообщения о наличии оружия в гуманитарных поставках на Украину. Ранее сотрудники аэропорта Пизы отказались загружать в самолёт оружие под видом гумпомощи.

Об этом сообщило издание Toscana Media.

Галлетти и Нофер поинтересовались, знали ли региональные власти об оружии в грузе.

«Нам интересно, что думает мэр Флоренции Дарио Нарделла — первый пропагандист инициативы выйти на площадь Санта-Кроче и потребовать, чтобы Россия прекратила бомбить Украину. Вы не можете быть пацифистом переменного тока!» — отмечается в их заявлении.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи.

Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов. В профсоюзе считают, что прекратить боевые действия на Украине можно только с помощью мирного диалога.

Возле аэропорта Пизы на 19 марта запланирована демонстрация с лозунгом «Мосты мира, а не полёты войны из Тосканы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить