В Италии члены «Движения пяти звёзд» призвали объяснить данные об оружии в гумпомощи для Украины

Члены итальянской партии «Движение пяти звёзд» Ирен Галлетти и Сильвия Нофер призвали власти объяснить сообщения о наличии оружия в гуманитарных поставках на Украину. Ранее сотрудники аэропорта Пизы отказались загружать в самолёт оружие под видом гумпомощи.

Об этом сообщило издание Toscana Media.

Галлетти и Нофер поинтересовались, знали ли региональные власти об оружии в грузе.

«Нам интересно, что думает мэр Флоренции Дарио Нарделла — первый пропагандист инициативы выйти на площадь Санта-Кроче и потребовать, чтобы Россия прекратила бомбить Украину. Вы не можете быть пацифистом переменного тока!» — отмечается в их заявлении.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что сотрудники международного аэропорта в итальянском городе Пиза выступили против отправки на Украину оружия под видом гуманитарной помощи.

Местный профсоюз призвал запретить выполнение этих рейсов. В профсоюзе считают, что прекратить боевые действия на Украине можно только с помощью мирного диалога.

Возле аэропорта Пизы на 19 марта запланирована демонстрация с лозунгом «Мосты мира, а не полёты войны из Тосканы».