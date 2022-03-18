Политолог Почта отреагировал на высылку дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщения о высылке российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.
Политолог Почта отреагировал на высылку дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии
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«Политика сдерживания по отношению к России продолжается, в том числе ограничения и резкое уменьшение масштаба дипломатических контактов. Дипломатия — это важнейшее средство международного общения. Отказ от дипломатии, её ограничения являются деструкцией международных отношений», — сообщил политолог.

Почта отметил, что дипломаты — это «важный канал связи», и выразил надежду на то, что в перспективе будет возможно возвращение к такому средству общения.

«Так что высылка дипломатов — это очень прискорбное событие», — заключил эксперт.

Ранее МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

Кроме того, власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.

Также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх сотрудников посольства России в связи с «деятельностью, не совместимой со статусом дипломатов».

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