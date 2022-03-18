Аналитик Пикин прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России
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Аналитик отметил «странность» поведения американских чиновников.
«При введении санкций они сами вычеркнули уран из санкционных товаров, потому что они сильно зависят от урана, который поставляется из России и из Казахстана», — сообщил Пикин.
Он выразил мнение, что такой законопроект указывает на недостаточность знаний сенаторов США в области экономики.
«Они решили добить свою экономику... Бензин уже сейчас стоит рекордную сумму за всю историю благодаря санкциям в отношении России», — пояснил эксперт.
10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввоз урана на территорию США.
9 марта также Reuters со ссылкой на источник сообщал, что введённый властями США запрет на импорт российских энергоносителей не затрагивает поставки урана.