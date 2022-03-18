Аналитик Пикин прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России

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Дарья Ускова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о внесении сенаторами от Республиканской партии США на рассмотрение законопроекта о запрете на импорт урана из России в связи с ситуацией на Украине.
Аналитик Пикин прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России
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Аналитик отметил «странность» поведения американских чиновников.

«При введении санкций они сами вычеркнули уран из санкционных товаров, потому что они сильно зависят от урана, который поставляется из России и из Казахстана», — сообщил Пикин.

Он выразил мнение, что такой законопроект указывает на недостаточность знаний сенаторов США в области экономики.

«Они решили добить свою экономику... Бензин уже сейчас стоит рекордную сумму за всю историю благодаря санкциям в отношении России», — пояснил эксперт.

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввоз урана на территорию США.

9 марта также Reuters со ссылкой на источник сообщал, что введённый властями США запрет на импорт российских энергоносителей не затрагивает поставки урана.

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