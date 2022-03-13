Эксперт Сигал спрогнозировал снижение стоимости бензина в России

Короткая ссылка
Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал спрогнозировал снижение розничной стоимости бензина в России на 3-4 рубля за литр.

В комментарии РИА Новости он отметил, что нынешнее снижение цен обусловлено событиями на международной арене, однако сдерживающим фактором и фактором будущего роста выступает рост ключевой ставки ЦБ.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернётся откатом роста», — сказал Сигал.

Он пояснил, что после смены мартовских оптовых закупок топлива в апреле цены станут выше.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить