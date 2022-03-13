Эксперт Сигал спрогнозировал снижение стоимости бензина в России

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал спрогнозировал снижение розничной стоимости бензина в России на 3-4 рубля за литр.

В комментарии РИА Новости он отметил, что нынешнее снижение цен обусловлено событиями на международной арене, однако сдерживающим фактором и фактором будущего роста выступает рост ключевой ставки ЦБ.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернётся откатом роста», — сказал Сигал.

Он пояснил, что после смены мартовских оптовых закупок топлива в апреле цены станут выше.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться.