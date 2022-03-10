Псаки заявила, что цены на бензин и энергоносители в США продолжат расти

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Власти США ожидают, что цены на бензин и энергоносители продолжат расти, однако считают, что это будет временным явлением. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что цены на бензин и энергоносители в США продолжат расти
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«Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти», — заявила Псаки.

По её словам, власти США считают, что это будет «временным и непродолжительным явлением».

Ранее сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина второй день подряд обновляет исторический максимум, она превысила $4,25 за галлон (3,785 литра).

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.

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