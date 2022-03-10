Псаки заявила, что цены на бензин и энергоносители в США продолжат расти
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«Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти», — заявила Псаки.
По её словам, власти США считают, что это будет «временным и непродолжительным явлением».
Ранее сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина второй день подряд обновляет исторический максимум, она превысила $4,25 за галлон (3,785 литра).
Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.
Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.