Захарова: Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биооружия

Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы последовательно выступаем за укрепление режима конвенции, в частности, мы предлагаем возобновить работу над юридически обязывающим протоколом конвенции с эффективным механизмом проверки и включить в отчетность... информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности», — сказала Захарова.

По её словам, США от предоставления таких сведений отказываются.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить их военно-биологическую деятельность на территории Украины.