Захарова разоблачила фейк La Stampa с фото из ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила фейк журналистов La Stampa, которые использовали фото из ДНР для подлога.

«La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений... Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: «Так Киеву грозит последний штурм». Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что речь идёт о фоторепортаже последствий ракетного удара ВСУ по центру Донецка, когда из-за выпущенной украинскими военными «Точки-У» погибло более 20 человек. По мнению Захаровой, этот фейк очень показателен.

«Видимо, фото из ДНР оказалось слишком хорошим, чтобы не использовать его, и итальянским журналистам было всё равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре», — заключила она.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара украинских военных по центру Донецка.

Постоянный представитель России Василий Небензя распространил в ООН письмо о ракетном ударе ВСУ.