Россия распространила в ООН письмо о ракетном ударе ВСУ по центру Донецка

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Постоянный представитель России Василий Небензя распространил в ООН письмо о ракетном ударе ВСУ по центру Донецка, в результате которого погиб 21 мирный гражданин.

В документе утверждается, что нападение ВСУ представляет собой не только серьёзное нарушение международного гуманитарного права, но и «приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения».

Также в письме упоминается, что оперативно-тактические ракеты «Точка-У» не состоят на вооружении ВС России, пишет РИА Новости.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на молчание ЕС в отношении ракетного удара украинских военных по центру Донецка.

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