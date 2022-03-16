МИД КНР: США должны соблюдать свои международные обязательства по запрещению биооружия

Соединённые Штаты должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международной Конвенцией о запрещении биологического оружия. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Американская сторона должна соблюдать свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического оружия», — цитирует РИА Новости Лицзяня.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.