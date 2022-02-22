Путин рассказал о реакции США на запрос России о вступлении в НАТО в 2000 году

Российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам рассказал о реакции Соединённых Штатов на запрос России в 2000 году присоединиться к НАТО.

«Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — сказал Путин.

По его словам, в дальнейшем «стало видно, как американцы реально отнеслись к этой возможности».

Российский лидер подчеркнул, что «США не только не захотели иметь союзника в лице России, но даже сделали из неё врага, так как им не нужна была такая большая самостоятельная страна, как Россия».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные партнёры «заврались» по поводу нерасширения НАТО.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.