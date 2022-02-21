Захарова: власти стран Запада «заврались» по поводу нерасширения НАТО

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Западные партнёры «заврались» по поводу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: власти стран Запада «заврались» по поводу нерасширения НАТО
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В эфире Первого канала она отметила, что странам Запада следует разобраться в том, что это за «потрясающая организация», когда, с одной стороны, от её имени говорят её различные представители в национальном качестве.

«А потом их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счёту, русским словом это можно назвать «заврались», — цитирует Захарову РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.

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