Захарова: власти стран Запада «заврались» по поводу нерасширения НАТО

Западные партнёры «заврались» по поводу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире Первого канала она отметила, что странам Запада следует разобраться в том, что это за «потрясающая организация», когда, с одной стороны, от её имени говорят её различные представители в национальном качестве.

«А потом их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счёту, русским словом это можно назвать «заврались», — цитирует Захарову РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.