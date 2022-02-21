МИД ФРГ: в подписанных с Россией соглашениях нет обещаний нерасширения НАТО

Короткая ссылка
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах.
МИД ФРГ: в подписанных с Россией соглашениях нет обещаний нерасширения НАТО
  • Gettyimages.ru

Таким образом Бургер прокомментировал публикацию Der Spiegel о якобы обнаруженном документе 1991 года о неприемлемости расширения НАТО на восток.

«Хочу ещё раз констатировать, что ни в соглашении «четыре плюс два», ни в основополагающем акте НАТО — Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении «четыре плюс два» вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить