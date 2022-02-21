МИД ФРГ: в подписанных с Россией соглашениях нет обещаний нерасширения НАТО

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что обещания о нерасширении НАТО на восток нет в подписанных с Россией документах.

Таким образом Бургер прокомментировал публикацию Der Spiegel о якобы обнаруженном документе 1991 года о неприемлемости расширения НАТО на восток.

«Хочу ещё раз констатировать, что ни в соглашении «четыре плюс два», ни в основополагающем акте НАТО — Россия не было обещаний России о нерасширении НАТО на восток. В соглашении «четыре плюс два» вообще нет упоминаний этого, и потому противоположные утверждения не соответствуют действительности», — приводит его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.