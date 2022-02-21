Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса.

Она напомнила о заявлениях по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года министра иностранных дел, вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха Геншера и госсекретаря США Джеймса Бейкера.

«Мы договорились, что НЕТ намерения расширять зону обороны НАТО на восток. Это касается не только ГДР, которую мы не хотим включать, но и вообще» (видео: ARD, Der Spiegel)», — приводится цитата в Telegram-канале Захаровой.

Также она привела заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг... запросто и походя так опровергнет их слова: «Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что члены и представители НАТО «опровергают друг друга по принципиальным вопросам».

«Так что же это за организация такая, если каждый год её члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — написала официальный представитель МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.