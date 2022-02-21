Захарова прокомментировала позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса.
Захарова прокомментировала позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса
  • РИА Новости

Она напомнила о заявлениях по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года министра иностранных дел, вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха Геншера и госсекретаря США Джеймса Бейкера.

«Мы договорились, что НЕТ намерения расширять зону обороны НАТО на восток. Это касается не только ГДР, которую мы не хотим включать, но и вообще» (видео: ARD, Der Spiegel)», — приводится цитата в Telegram-канале Захаровой.

Также она привела заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг... запросто и походя так опровергнет их слова: «Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что члены и представители НАТО «опровергают друг друга по принципиальным вопросам».

«Так что же это за организация такая, если каждый год её члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — написала официальный представитель МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить