Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке

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Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке
  • РИА Новости

«Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста (соглашения. — RT)», — цитирует ТАСС Абдоллахияна.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани заявил, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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