Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке
- РИА Новости
«Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста (соглашения. — RT)», — цитирует ТАСС Абдоллахияна.
Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани заявил, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке.
Представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.