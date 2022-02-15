В МИД Кипра рекомендовали гражданам покинуть Украину

В МИД Кипра рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за роста напряжённости, а находящимся на территории государства киприотам покинуть страну, пока есть прямые авиарейсы.

«В связи с дальнейшей эскалацией напряжённости в регионе МИД рекомендует гражданам Республики Кипр воздержаться от поездок в Украину. Кроме того, гражданам Республики Кипр, постоянно проживающим и/или временно находящимся где-либо на территории Украины, предлагается покинуть страну, пока осуществляются прямые коммерческие рейсы», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В МИД предостерегли граждан о том, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине авиакомпании могут приостановить или изменить программу полётов над территорией государства.

Тем, кто считает необходимым остаться на Украине, в ведомстве рекомендовали сообщить свои контактные данные в посольство в Киеве и зарегистрироваться на онлайн-платформе www.connect2cy.gov.cy.

До этого ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину, в том числе власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Хорватии, Сингапура.