МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Сингапура рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину.

В сообщении министерства в Twitter говорится, что «напряжённость на Украине и в прилегающем к ней регионе растёт».

«Гражданам Сингапура на Украине рекомендовано срочно покинуть эту страну», — заявили в МИД

Ранее пресс-служба МИД Литвы рекомендовала литовским гражданам покинуть территорию Украины.

До этого ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину, в том числе власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Хорватии.