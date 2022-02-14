МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Сингапура рекомендовало своим гражданам срочно покинуть Украину.
МИД Сингапура рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Украину
  • Legion-Media
  • © Maksym Kapliuk

В сообщении министерства в Twitter говорится, что «напряжённость на Украине и в прилегающем к ней регионе растёт».

«Гражданам Сингапура на Украине рекомендовано срочно покинуть эту страну», — заявили в МИД

Ранее пресс-служба МИД Литвы рекомендовала литовским гражданам покинуть территорию Украины.

До этого ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину, в том числе власти ГерманииИталииЧехииНидерландов, ФинляндииХорватии.

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