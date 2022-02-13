Салливан: при необходимости власти США готовы вывезти дипперсонал из Киева

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В случае «вторжения» России на Украину власти США готовы распорядиться, чтобы все сотрудники дипмиссии в Киеве покинули страну, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан: при необходимости власти США готовы вывезти дипперсонал из Киева
  • AP

В интервью CNN он отметил, что «военные действия могут начаться с бомбардировок с воздуха».

«Вот почему мы так недвусмысленно заявляем американцам, что, пока доступен гражданский транспорт, им следует воспользоваться», — сказал Салливан.

Он также напомнил, что США уже сократили число своих дипломатов в Киеве до минимума и при необходимости готовы «завершить вывоз сотрудников».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

При этом ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти ГерманииИталииЧехииНидерландовФинляндии.

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