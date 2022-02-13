Салливан: при необходимости власти США готовы вывезти дипперсонал из Киева

В случае «вторжения» России на Украину власти США готовы распорядиться, чтобы все сотрудники дипмиссии в Киеве покинули страну, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью CNN он отметил, что «военные действия могут начаться с бомбардировок с воздуха».

«Вот почему мы так недвусмысленно заявляем американцам, что, пока доступен гражданский транспорт, им следует воспользоваться», — сказал Салливан.

Он также напомнил, что США уже сократили число своих дипломатов в Киеве до минимума и при необходимости готовы «завершить вывоз сотрудников».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

При этом ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.