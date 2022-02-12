Посол России Антонов отреагировал на слова Салливана об Украине

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что видит в словах советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандисткой кампании.
Посол России Антонов отреагировал на слова Салливана об Украине
  • РИА Новости

«Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны», — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.

По его словам, данные слова имеют целью сформировать мнение о неминуемости «агрессии».

Он отметил, что подобные комментарии лишены доказательств, США лишь «пускают пыль в глаза».

Ранее Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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