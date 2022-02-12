Посол России Антонов отреагировал на слова Салливана об Украине
- РИА Новости
«Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны», — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.
По его словам, данные слова имеют целью сформировать мнение о неминуемости «агрессии».
Он отметил, что подобные комментарии лишены доказательств, США лишь «пускают пыль в глаза».
Ранее Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.