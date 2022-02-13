Ушаков: Путин и Байден не обсуждали инцидент с субмариной в территориальные воды России

Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден в рамках телефонного разговора не обсуждали инцидент с обнаружением подлодки ВМС США в территориальных водах России в районе Курильской гряды. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась», — сказал он.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.

В Пентагоне отрицают, что их атомная подводная лодка заходила в территориальные воды России.