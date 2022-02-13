В Пентагоне отрицают заход американской подлодки в территориальные воды России
«В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды», — приводит РИА Новости текст заявления.
При этом в уточнении местонахождения субмарин американскими военными отказано.
«Мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах», — отмечается в заявлении.
Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.
После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.