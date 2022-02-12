В Пентагоне заявили об осведомлённости о ситуации с подлодкой США в российских водах

В Пентагоне заявили, что в курсе сообщений о ситуации с американской подводной лодкой в российских территориальных водах.

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — сказал официальный представитель Пентагона агентству ТАСС.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.