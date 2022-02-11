«Гаарец»: МИД Израиля решил эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины
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По информации издания, это происходит на фоне опасений насчёт «российского вторжения» в связи с усилением напряжённости на границе.
Кроме того, ведомство опубликовало предупреждение о высоком риске при поездках на Украину, гражданам рекомендуется воздержаться от них.
Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, а также внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.