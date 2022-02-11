«Гаарец»: МИД Израиля решил эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины

Министерство иностранных дел Израиля решило эвакуировать семьи израильских дипломатов с Украины. Об этом сообщает газета «Гаарец».

По информации издания, это происходит на фоне опасений насчёт «российского вторжения» в связи с усилением напряжённости на границе.

Кроме того, ведомство опубликовало предупреждение о высоком риске при поездках на Украину, гражданам рекомендуется воздержаться от них.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден, а также внешнеполитические ведомства Японии и Южной Кореи.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.