Депутат Чепа назвал причины обвинений Запада в адрес России из-за ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
«Мы это говорим, наверное, каждый день. И нас упорно не хотят слышать, потому что это невыгодно», — заявил Чепа.
По его мнению, целью сообщений о якобы планах по «вторжению» России на Украину является желание сделать так, чтобы ярлык «агрессора» «плотно и прочно привязался к стране».
«Естественно, у нас нет никаких агрессивных планов, неоднократно об этом заявлял российский президент Владимир Путин. На всех встречах мы продолжаем это говорить, но Запад упорно не хочет это слышать», — заключил собеседник RT.
Ранее Нарышкин заявил, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины.
5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.