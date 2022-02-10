Депутат Чепа назвал причины обвинений Запада в адрес России из-за ситуации вокруг Украины

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Анастасия Румянцева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева, сообщения об этом являются намеренной дезинформацией Запада.
Депутат Чепа назвал причины обвинений Запада в адрес России из-за ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

«Мы это говорим, наверное, каждый день. И нас упорно не хотят слышать, потому что это невыгодно», — заявил Чепа.

По его мнению, целью сообщений о якобы планах по «вторжению» России на Украину является желание сделать так, чтобы ярлык «агрессора» «плотно и прочно привязался к стране». 

«Естественно, у нас нет никаких агрессивных планов, неоднократно об этом заявлял российский президент Владимир Путин. На всех встречах мы продолжаем это говорить, но Запад упорно не хочет это слышать», — заключил собеседник RT.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

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