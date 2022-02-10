Глава СВР Нарышкин: Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины

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Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении Киева, сообщения об этом являются намеренной дезинформацией Запада, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Глава СВР Нарышкин: Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины
  • РИА Новости

«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

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