В МИД заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину

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В информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет. Об этом сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.
В МИД заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину
  • globallookpress.com

«Вот нагнетают на счёт того, что Россия вторгнется на Украину... хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на площадке клуба «Валдай».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с RT о работе ведомства по опровержению фейков в СМИ.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

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