В МИД заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину

В информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет. Об этом сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Вот нагнетают на счёт того, что Россия вторгнется на Украину... хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на площадке клуба «Валдай».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с RT о работе ведомства по опровержению фейков в СМИ.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».