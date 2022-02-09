В МИД заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину
- globallookpress.com
«Вот нагнетают на счёт того, что Россия вторгнется на Украину... хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на площадке клуба «Валдай».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с RT о работе ведомства по опровержению фейков в СМИ.
5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».