Захарова рассказала о работе МИД России по опровержению фейков в СМИ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в беседе с RT о работе ведомства по опровержению фейков в СМИ.
Захарова рассказала о работе МИД России по опровержению фейков в СМИ
  • Legion-Media

«Мы, как вы знаете, уже давно ведём рубрику «Антифейк». Примеры — там невозможно опубликовать всё, потому что каждый день выходят десятки... сотни, а то и тысячи публикаций, но наиболее яркие примеры мы приводим о дезинформации о нашей стране», — отметила она.

По словам Захаровой, ведомству в рамках этой работы также приходится делать заявления по поводу конкретных СМИ.

«Сейчас мы сочетаем продвижение объективной картины и дезавуирование с персонализацией... Авторство и принадлежность того или иного средства массовой информации», — сказала она.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

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