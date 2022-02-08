Французский лидер Макрон заявил об ощутимом напряжении на переговорах с Путиным
- AP
«Напряжение (на переговорах. — RT) было ощутимым», — приводит его слова телеканал BFMTV.
Макрон добавил, что Путин иронизировал меньше обычного.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по разрешению ситуации вокруг Украины.
Президент Франции заявил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.