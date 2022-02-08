Французский лидер Макрон заявил об ощутимом напряжении на переговорах с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что российский лидер Владимир Путин на переговорах в Москве иронизировал меньше обычного, напряжение были ощутимым.
Французский лидер Макрон заявил об ощутимом напряжении на переговорах с Путиным
  • AP

«Напряжение (на переговорах. — RT) было ощутимым», — приводит его слова телеканал BFMTV.

Макрон добавил, что Путин иронизировал меньше обычного.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по разрешению ситуации вокруг Украины.

Президент Франции заявил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

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