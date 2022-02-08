Посол России в Париже Мешков назвал своевременной встречу Путина и Макрона в Москве
- AP
«Я считаю, что как раз этот визит (Макрона в Москву. — RT) был очень своевременным и может весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.
Российский лидер заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.
Президент Франции заявил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.