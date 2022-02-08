Посол России в Париже Мешков назвал своевременной встречу Путина и Макрона в Москве

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Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве стала своевременной и может оказать позитивное влияние на текущую ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Посол России в Париже Мешков назвал своевременной встречу Путина и Макрона в Москве
  • AP

«Я считаю, что как раз этот визит (Макрона в Москву. — RT) был очень своевременным и может весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Президент Франции заявил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

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