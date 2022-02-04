Посольство: слова Нуланд о роли России в утечке документа США в СМИ вызывают недоумение

Посольство России в США в ответ на высказывания замгоссекретаря Виктории Нулад о том, что Москва могла организовать утечку в СМИ американских ответов на предложения по безопасности, посоветовало Вашингтону не заниматься конспирологией, а фокусироваться на сути российских озабоченностей.

Как подчеркнули в посольстве, слова Нуланд вызывают недоумение.

«В качестве «доказательства» нашей вины американский дипломат приводит тот факт, что в опубликованных документах содержались некие «пометки, предназначенные для России». С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», — сказали в дипведомстве.

Посольство напомнило, что обнародование материалов произошло через газету государства — члена НАТО, близкого союзника США.

«Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьёзной работой по укреплению европейской безопасности», — заявили в дипломатической миссии.

Ранее Виктория Нуланд в интервью ТАСС высказалась о том, что в Вашингтоне «почти уверены» в ответственности Москвы за утечку ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

По её словам, «пометки на документе были теми же самыми», которые были на «переданном США Российской Федерации».

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон не планирует обнародовать ответ. Вместе с тем CNN сообщал, что США передали Украине копию ответов на предложения России.

С украинской стороны возражений по поводу американского документа нет.

Как сообщила 2 февраля испанская газета El País, документ оказался в её распоряжении. Один из авторов материала заявил, что находится на Украине, однако не готов называть источник, передавший ему документ.