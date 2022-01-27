CNN: США направили Украине копию ответов на предложения России по безопасности
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Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.
«Украина получила копию ответа», — приводятся его слова
26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс параллельно с США передал России письменный ответ на предложения по безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России о гарантиях безопасности.