CNN: США направили Украине копию ответов на предложения России по безопасности

Соединённые Штаты передали Украине копию ответов на предложения России по гарантиям безопасности.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

«Украина получила копию ответа», — приводятся его слова

26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс параллельно с США передал России письменный ответ на предложения по безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России о гарантиях безопасности.